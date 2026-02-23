Handelsbeziehungen

Bundeswirtschaftsministerin Reiche und ihre kanadische Kollegin Joly unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Vereinbarung. Ziel sei es, den bilateralen Autohandel zu fördern, Lieferketten zu stabilisieren sowie die Einführung von emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen zu beschleunigen, hieß es. Mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bekräftigten Deutschland und Kanada zudem ihren Willen, "geopolitischen Herausforderungen" gemeinsam zu begegnen, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.
Hintergrund ist die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die kanadische Autoindustrie sucht aktiv nach alternativen Handelspartnern, um die Abhängigkeit vom Nachbarland USA zu reduzieren.
