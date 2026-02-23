Handelsbeziehungen
Deutschland und Kanada vereinbaren engere Zusammenarbeit in der Autoindustrie - Reaktion auf "geopolitische Herausforderungen"

Deutschland und Kanada wollen in der Automobilindustrie enger zusammenarbeiten.

    Ein Mitarbeiter montiert einen Porsche Macan im Werk Leipzig. 
    Deutschland und Kanada wollen bei der Autoindustrie enger zusammenarbeiten. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)
    Bundeswirtschaftsministerin Reiche und ihre kanadische Kollegin Joly unterzeichneten in Berlin eine entsprechende Vereinbarung. Ziel sei es, den bilateralen Autohandel zu fördern, Lieferketten zu stabilisieren sowie die Einführung von emissionsarmen und emissionsfreien Fahrzeugen zu beschleunigen, hieß es. Mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bekräftigten Deutschland und Kanada zudem ihren Willen, "geopolitischen Herausforderungen" gemeinsam zu begegnen, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte.
    Hintergrund ist die Zollpolitik von US-Präsident Trump. Die kanadische Autoindustrie sucht aktiv nach alternativen Handelspartnern, um die Abhängigkeit vom Nachbarland USA zu reduzieren.
