Wadephul in Mexiko
Deutschland und Mexiko wollen gemeinsam stärker gegen Drogenkartelle vorgehen

Deutschland und Mexiko wollen ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen Drogenkartelle ausbauen.

    Wadephul und Velasco stehen nebeneinander und schütteln sich die Hand. Sie schauen lächelnd in Richtung der Kamera. Neben ihnen sind die Flaggen Deutschlands und Mexikos sowie die Europa-Flagge zu sehen.
    Bundesaußenminister Wadephul zu Gast in Mexiko bei seinem Amtskollegen Velasco. (IMAGO / AA / Juliane Sonntag)
    Außenminister Wadephul sagte bei einem Besuch in Mexiko-Stadt, der zunehmende Konsum in Deutschland und Europa bereite große Sorgen. Europa werde mit einer Welle von Drogen aus Mexiko und anderen Ländern Mittel- und Südamerikas überschwemmt. Die Zusammenarbeit müsse daher verstärkt werden. Neben Sicherheitsfragen ging es bei dem Treffen auch um die Themen Wirtschaft und Energiewende. - Mexikos Außenminister Velasco lobte die Beziehungen zu Deutschland. Sie gehörten zu den solidesten und vielfältigsten zwischen Europa und Lateinamerika.
    Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.