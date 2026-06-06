Wadephul in Mexiko

Bundesaußenminister Wadephul zu Gast in Mexiko bei seinem Amtskollegen Velasco. (IMAGO / AA / Juliane Sonntag)

Außenminister Wadephul sagte bei einem Besuch in Mexiko-Stadt, der zunehmende Konsum in Deutschland und Europa bereite große Sorgen. Europa werde mit einer Welle von Drogen aus Mexiko und anderen Ländern Mittel- und Südamerikas überschwemmt. Die Zusammenarbeit müsse daher verstärkt werden. Neben Sicherheitsfragen ging es bei dem Treffen auch um die Themen Wirtschaft und Energiewende. - Mexikos Außenminister Velasco lobte die Beziehungen zu Deutschland. Sie gehörten zu den solidesten und vielfältigsten zwischen Europa und Lateinamerika.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.