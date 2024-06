Südostafrika

Mosambik ist stark vom Klimawandel betroffen - im Bild: Zerstörungen durch den Zyklon Freddy im März 2023 in der Stadt Quelimane. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Das teilte das Bundesentwicklungsministerium in Berlin mit. Im Zentrum der neuen Partnerschaft mit dem südostafrikanischen Land stünden der Ausbau erneuerbarer Energien, Investitionen in sturmfeste Stromnetze, die Ausbildung von Fachkräften für den Aufbau regenerativer Stromquellen und die Klimaanpassung. Beide Länder profitierten von der Partnerschaft, sagte Entwicklungs-Staatssekretär Flasbarth. So kommt Mosambik perspektivisch als Lieferant für klimaneutral produzierten Wasserstoff für die deutsche Industrie infrage.

