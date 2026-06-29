Deutschland will die Polizeiarbeit mit den Niederlande ausbauen (Daniel Karmann/dpa)

Bei einem Treffen der zuständigen Minister, Dobrindt und van Weel, solle am Abend vereinbart werden, einen entsprechenden Staatsvertrag auszuhandeln, berichtete das Nachrichtenportal "Politico". Durch den ‌Einsatz von Spezialkräften auf dem Hoheitsgebiet des jeweils anderen Landes könnten sich beide Staaten ​gegenseitig unterstützen und die Kapazitäten in der Grenzregion optimal nutzen, hieß es. Der geplante Vertrag solle das sogenannte Enschede-Abkommen aus dem Jahr ​2005 ergänzen, das bislang die Grundlage der deutsch-niederländischen Polizeizusammenarbeit ‌bilde.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.