Kanzler-Besuch
Deutschland und Norwegen bauen Weltraumkooperation aus

Deutschland und Norwegen wollen die Zusammenarbeit in der Raumfahrt ausbauen.

    Andenes: Bundeskanzler Friedrich Merz (l, CDU) und Jonas Gahr Støre, Ministerpräsident von Norwegen, unterhalten sich vor der Kulisse der Raketenstartrampe (l) im Andoya Space Port.
    Bundeskanzler Merz reist nach Norwegen (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)
    Das erklärten Bundeskanzler Merz und Norwegens ⁠Ministerpräsident Støre bei einem Besuch des Raketenstartplatzes der deutschen Firma Isar Aerospace im nordnorwegischen Andøya.
    Die Firma will von dort am 19. März erstmals eine 30 Meter große Rakete mit fünf Satelliten an Bord in den Orbit schicken. Støre verwies auf die einzigartigen geografischen Bedingungen von Andøya, um Raketen ins All zu schießen. Merz forderte verstärkte europäische Anstrengungen, um ⁠sich ⁠von anderen Ländern unabhängig zu ⁠machen. Europa brauche Souveränität auch in der Raumfahrt.
    Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.