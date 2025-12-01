Gemeinsame Regierungskonsultationen

Kennen sich von zahlreichen Treffen persönlich: Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk und Bundeskanzler Merz (AFP / Wojtek Radwanski)

Die Runde unter Leitung von Bundeskanzler Merz und Ministerpräsident Tusk soll zur weiteren Vertiefung der Partnerschaft zwischen beiden Ländern beitragen. Zu den Hauptthemen zählen die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren. Daneben dürfte es um eine Geste der Unterstützung durch die Bundesregierung für noch lebende Opfer der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg gehen, wie sie im Sommer 2024 noch vom damaligen Kanzler Scholz zugesagt worden war.

Kulturstaatsminister Weimer soll zudem insgesamt 73 historische Pergamente und das aus Danzig stammende Statuen-Fragment "Kopf des heiligen Jakobus des Älteren" an seine polnische Amtskollegin übergeben.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.