Zuwanderung

Beide hätten darin übereingestimmt, dass die Herausforderungen irregulärer Migration und durch Schleuseraktivitäten nur gemeinsam bewältigt werden könnten, teilte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin mit. Scholz habe Tusk die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachten Maßnahmen und weitere Überlegungen zur Reduzierung irregulärer Migration erläutert. Tusk hatte zuvor die deutschen Pläne zur Einführung vorübergehender Kontrollen an allen Landgrenzen als "inakzeptabel" bezeichnet. Er forderte eine stärkere Beteiligung von Ländern wie Deutschland an der Sicherung der EU-Außengrenzen, auch mit Blick auf die polnische Grenze zu Belarus.

Die Kontrollen an allen deutschen Landgrenzen sollen am kommendem Montag beginnen und zunächst sechs Monate dauern.

