Bundeskanzler Friedrich Merz und der rumänische Präsident Nicusor Dan (AP / Ebrahim Noroozi)

Einen entsprechenden Aktionsplan unterzeichneten Bundeskanzler Merz und Rumäniens Präsident Dan bei einem Treffen in Berlin. Im Raum steht unter anderem der Aufbau einer Munitionsproduktion in Rumänien. Merz erklärte, Berlin und Bukarest arbeiteten gemeinsam daran, die Ukraine zu unterstützen und den Druck auf Russland weiter zu erhöhen. Zudem wolle man die Republik Moldau an die EU heranführen und eine Destabilisierung des Landes durch Moskau verhindern. Auch das bilaterale Handelsvolumen soll laut dem Abkommen weiter wachsen, insbesondere im Energie- und Industriebereich. Außerdem vereinbarten Deutschland und Rumänien laut Merz eine verstärkte Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Kultur und Medien.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.