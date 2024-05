Kanzler Scholz hält sich zu einem zweitägigen Besuch in Schweden auf. (Michael Kappeler/dpa)

Bundeskanzler Scholz und der schwedische Ministerpräsident Kristersson unterzeichneten in Stockholm entsprechende Vereinbarungen. Darin wird unter anderem darauf verwiesen, dass beide Staaten über einen starken Rüstungssektor verfügen. Schweden sagte demnach zu, die Rüstungsexport-Richtlinien übernehmen zu wollen, die Deutschland etwa mit Frankreich und Spanien ausgehandelt hat. Details wurden nicht genannt.

Zudem betonten Scholz und Kristersson ihr Interesse an einer engeren Kooperation etwa bei Satellitenstarts. Dabei wollen deutsche Firmen verstärkt den Raketenstartpunkt Esrange Space Center in Schweden nutzen. Die neuen Startplätze in der EU gelten als Alternative zu denen auf anderen Kontinenten.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.