Außenminister Wadephul empfängt südafrikanischen Außenminister Lamola in Berlin. (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Das ‌geht aus ⁠einem Aktionsplan hervor, ⁠den Außenminister Wadephul und sein südafrikanischer Amtskollege Lamola in Berlin unterzeichnet haben. Wadephul erklärte, mit keinem anderen Land auf dem afrikanischen Kontinent arbeite man so eng zusammen wie mit Südafrika. Die beiden Länder wollten ihre Beziehung nun zu einer strategischen Partnerschaft ausbauen.

Zuvor sagte die Bundesregierung Südafrika bereits einen weiteren Kredit für den Klimaschutz über 200 Millionen Euro zu, wie Lamola mitteilte. Das Geld solle unter anderem in die Modernisierung des Stromnetzes fließen. Weitere Schwerpunkte des deutsch-südafrikanischen Aktionsplans ‌sind ‌die Förderung von Handel und Investitionen sowie ein verstärkter Austausch ⁠bei Kunst und Kultur.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.