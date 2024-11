Deutscher Oscar-Kandidat - Eine Szene aus dem Film des nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammad Rasoulof "Die Saat des heiligen Feigenbaums" (- / Films Boutique / Alamode Film / Ge / -)

Der Film des nach Deutschland geflohenen Iraners Mohammad Rasoulof erzählt von den Auswirkungen der politischen Proteste im Iran auf eine Familie. Der Film wurde hauptsächlich in Deutschland produziert und kann daher für das Land ins Rennen gehen.

Frankreich bewirbt sich mit der Musikkomödie "Emilia Pérez" von Regisseur Jacques Audiard, Österreich mit dem Film "Des Teufels Bad", Italien mit dem Historiendrama "Vermiglio".

Auslands-Oscar: 15 Filme kommen auf Shortlist

Die Oscar-Academy wählt aus den Bewerbungen 15 Filme für eine sogenannte "Shortlist" aus, die am 17. Dezember bekannt gegeben werden soll. Daraus werden im Januar fünf für die Endrunde nominiert. Die Oscars sollen am 2. März kommenden Jahres verliehen werden.

Bei den diesjährigen Academy Awards hatte es das Drama "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Çatak in die Oscar-Endrunde geschafft. Der deutsche Regisseur Wim Wenders war mit "Perfect Days" für Japan im Rennen. Der Oscar als bester internationaler Film an die britische Produktion "The Zone of Interest". 2023 holte die deutsche Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" von Regisseur Edward Berger vier Oscars, darunter in der Sparte Internationaler Film.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.