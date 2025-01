Handball-WM

Dänemarks Mathias Gidsel (links) in Aktion gegen Deutschlands Justus Fischer. (Sören Stache / dpa)

Gegen Titelverteidiger Dänemark stand es am Ende 30:40. Julian Köster und Timo Kastening (je 6 Tore) waren im dänischen Herning die besten deutschen Torschützen.

Das Team von Bundestrainer Gislason hat aber noch Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Mit zwei Siegen in den verbleibenden Partien gegen das Überraschungsteam Italien am Donnerstag und den Außenseiter Tunesien am Samstag kann sich Deutschland den Einzug in die K.o.-Phase weiter aus eigener Kraft sichern.

Olympiasieger Dänemark führt die Hauptrundengruppe 1 nun mit 6:0 Punkten an, dahinter rangieren die DHB-Auswahl und Italien (beide 4:2). Die Schweiz ist Vierter (3:3), Tschechien (1:5) und Tunesien (0:6) haben keine Chance mehr auf das Weiterkommen. Nur die besten zwei Teams der Sechsergruppe erreichen das Viertelfinale in Oslo.

