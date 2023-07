Fußball-WM der Frauen

Enttäuschung nach der Niederlage. (dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Die Kolumbianerinnen gingen in der 52. Minute durch Linda Caicedo in Führung; Alexandra Popp erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich per Foulelfmeter in der 89. Minute. Den Siegtreffer für die Kolumbianerinnen schoss Manuele Vanegas in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Ko-Gastgeber Neuseeland kam in seinem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz nicht über ein 0:0 hinaus und schied aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu den Norwegerinnen aus dem Turnier aus. Diese siegten im Parallelspiel gegen die Philippinen mit 6:0. Die Schweiz sicherte sich den Gruppensieg und erreichte das Achtelfinale.

So gut wie ausgeschieden ist Südkorea, das im australischen Adelaide 0:1 gegen Marokko verlor.

