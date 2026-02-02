Handball-EM
Deutschland verliert Finale gegen Dänemark
Die deutschen Handballer haben das EM-Finale gegen Gastgeber Dänemark verloren.
Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason unterlag dem aktuellen Olympiasieger und Weltmeister mit 27:34. Lesen Sie hier den kompakten Spielbericht
Zuvor hatte Kroatien das Spiel um Platz 3 gewonnen. Die Mannschaft setzte sich mit 34:33 gegen Island durch.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.