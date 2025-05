Eishockey-WM

Deutschland verliert gegen Tschechien - Entscheidendes Spiel gegen Dänemark

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Schweden und Dänemark mit 0:5 gegen Tschechien verloren. Durch die dritte Niederlage in Folge rutschte Deutschland in der Tabelle der Gruppe auf Rang fünf ab.