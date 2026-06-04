Deutschland meldet weniger Patente an. (Peter Kneffel / dpa)

Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hervor. Danach haben ausländische Konzerne etwa in den USA oder China die Kontrolle über rund 29 Prozent der mehr als 650.000 transnationalen Patente, die deutsche Unternehmen in den Jahren von 2000 bis 2022 angemeldet haben. Deutschland sei gut beraten, mehr Unabhängigkeit in relevanten Technologiebereichen zu erzielen, hieß es. Empfohlen wird zudem, hierzulande mehr in Forschung zu investieren, um international nicht den Anschluss zu verlieren.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.