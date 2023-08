Bei der Hockey-EM hat Belgien Bronze gewonnen. (picture alliance / dpa / Belga / Dirk Waem)

Den Einzug ins Endspiel hatte die DHB-Auswahl am Freitag durch eine Niederlage gegen England verpasst. Damit hat die Mannschaft von Bundestrainer André Henning die erste Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris verspielt und muss im Januar zum Qualifikationsturnier in Spanien oder Pakistan antreten.

Das Endspiel am Nachmittag bestreiten England und Titelverteidiger Niederlande.

Anders als die Männer hatten die Frauen des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) die Heim-EM zuvor mit Bronze abgeschlossen. Gegen Gruppengegner England siegte die Mannschaft von Bundestrainer Valentin Altenburg am Samstag im Spiel um Platz drei mit 3:0.

Der deutsche Hockey-Bund zeigte sich mit der Ausrichtung des ersten Turniers seit zwölf Jahren im eigenen Land zufrieden, mit dem sportlichen Abscheiden der deutschen Teams aber nicht. "Wir hatten die klare Erwartungshaltung, dass wir mit zwei Teams im Finale stehen. Dass wir jetzt die Qualifikationsturniere spielen müssen, ist nicht der Weg, den wir uns gewünscht haben", sagte DHB-Sportdirektor Martin Schultze.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.