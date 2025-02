Transparency International Deutschland bemängelt unter anderem die Parteienfinanzierung als Einfallstor für Korruption. (picture alliance/ZB/Sascha Steinach)

Im aktuellen Länder-Ranking zur Korruptionswahrnehmung liegt Deutschland auf Rang 15. Zuletzt war Deutschland hier auf Rang 9. Insgesamt wurden 180 Staaten untersucht. Spitzenreiter als Land mit der geringsten Korruption ist zum siebten Mal in Folge Dänemark, gefolgt von Finnland und Singapur. Das höchste Maß an Korruption wurde im Südsudan, in Somalia sowie in Venezuela festgestellt.

Transparency International sieht in Deutschland Nachholbedarf vor allem bei der Parteienfinanzierung. Dort gebe es unzureichende Transparenz und unkontrollierte Großspenden, hieß es. Als Fortschritt stellte die Nichtregierungsorganisation die Reform des Lobbyregistergesetzes im vergangenen Jahr dar. Dennoch sei der Einfluss der fossilen Lobby in Deutschland besonders stark.

