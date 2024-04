Internationaler Gerichtshof

Deutschland verteidigt sich gegen Vorwurf der Völkermord-Begünstigung in Gaza

Deutschland verteidigt sich am Vormittag vor dem Internationalen Gerichtshof gegen den Vorwurf Nicaraguas, einen Völkermord im Gazastreifen zu begünstigen. Nicaragua fordert in dem Verfahren unter anderem, Deutschland mit einstweiligen Anordnungen dazu zu bringen, seine Waffenlieferungen an Israel einzustellen und die Zahlungen an das UNO-Palästinenserhilfswerk wieder aufzunehmen.