Laut der UNO-Kulturorganisation liegt Deutschland auf Platz vier nach den USA, Großbritannien und Australien. Rund die Hälfte aller Studierenden zieht es demnach in diese Länder. Zwölf Prozent würden Deutschland wählen. Für Studenten aus Europa sei Deutschland das beliebteste Land.
Als Gründe nennen junge Leute aus dem Ausland laut Unesco-Studie die Technologieführerschaft der Bundesrepublik in vielen Bereichen, englischsprachige Studiengänge sowie im internationalen Vergleich niedrige Studien- und Lebenshaltungskosten.
Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.