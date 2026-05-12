Studium
Deutschland viertbeliebtestes Land für Studenten aus dem Ausland

Deutschland bleibt einer Unesco-Studie zufolge eines der weltweit beliebtesten Länder für ausländische Studierende.

    Vielfältige Gruppe junger Studenten, die auf der Treppe vor einem Universitätsgebäude sitzen, sich unterhalten und in der Pause zwischen den Vorlesungen.
    Deutschland weiter sehr gefragt bei ausländischen Studierenden (picture alliance / imageBROKER / Unai Huizi)
    Laut der UNO-Kulturorganisation liegt Deutschland auf Platz vier nach den USA, Großbritannien und Australien. Rund die Hälfte aller Studierenden zieht es demnach in diese Länder. Zwölf Prozent würden Deutschland wählen. Für Studenten aus Europa sei Deutschland das beliebteste Land.
    Als Gründe nennen junge Leute aus dem Ausland laut Unesco-Studie die Technologieführerschaft der Bundesrepublik in vielen Bereichen, englischsprachige Studiengänge sowie im internationalen Vergleich niedrige Studien- und Lebenshaltungskosten.
    Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.