Statistisches Bundesamt

Deutschland wächst weiter - 84,4 Millionen Einwohner

Die Bevölkerung in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich gewachsen. Sie nahm um 1,3 Prozent oder 1,1 Millionen Personen zu, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit lebten 2022 rund 84,4 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnung 1950.

20.06.2023