Berlin
Deutschland warnt Israel vor Einführung der Todesstrafe

Die Bundesregierung hat ihre Besorgnis ‌über eine Wiedereinführung ⁠der Todesstrafe ⁠in Israel geäußert.

    Israelische Fahnen wehen vor der Knesset, dem Einkammerparlament des Staates Israel.
    Das israelische Parlament, die Knesset. (picture alliance/dpa/Christophe Gateau)
    In einer gemeinsamen Erklärung des Auswärtigen Amts mit den europäischen Partnern Frankreich, Italien und Großbritannien heißt es, die ⁠Verantwortlichen in ⁠der Knesset und der israelischen Regierung ⁠würden aufgefordert, das Vorhaben aufzugeben. Man sei besonders besorgt über den diskriminierenden Charakter des Gesetzentwurfs.
    Israel ⁠hatte im vergangenen ‌Jahr ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet, demzufolge Palästinensern bei einer Verurteilung wegen einer Tötung israelischer ​Bürger die Todesstrafe drohen soll. Morgen will die Knesset abschließend dazu beraten.
    Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.