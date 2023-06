UNO-Vollversammlung

Deutschland bleibt Mitglied der des UNO-Wirtschafts- und Sozialrates ECOSOC. (picture alliance / AP Photo / Richard Drew)

170 Mitgliedstaaten stimmten in New York für Deutschlands Wiedereinzug in das genannte Gremium. Im Fall von Russland und Nordmazedonien wurde eine weitere Abstimmung notwendig. Beide Länder hatten sich auf einen Sitz ihrer Regionalgruppe beworben, aber jeweils die notwendige Mehrheit verfehlt.

Der Wirtschafts- und Sozialrat koordiniert die Tätigkeiten der UNO-Sonderorganisationen. Weitere Aufgaben sind die Förderung der Menschenrechte und die Anhebung des Lebensstandards weltweit.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.