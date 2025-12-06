Olympischer Sportbund

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Weikert, bei der Eröffnungsrede in Frankfurt am Main. (picture alliance / dpa / Helmut Fricke)

Das beschloss der Verband auf seiner Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main. Als Messwerte wurden der Platz im Medaillenspiegel bei Olympischen Spielen sowie das Abschneiden anhand sogenannter Olympic Ranking Points genannt. Diese umfassen mehr als nur den reinen Medaillenspiegel.

In der Politik will sich der Sportbund dafür einsetzen, dass die Menschen in Deutschland maximal 15 Minuten bis zu einer modernen Sportstätte benötigen. DOSB-Präsident Weikert sagte, die Pläne seien ambitioniert, aber machbar. Derzeit gebe es bei den Sportstätten allerdings einen Sanierungsstau von gut 30 Milliarden Euro, beklagte Weikert.

