Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht während einer Sitzung der Ukraine-Kontaktgruppe im Nato-Hauptquartier in Brüssel. (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Dazu sei eine Übereinkunft unterzeichnet worden, sagte Verteidigungsminister Pistorius in Brüssel, wo sich die NATO-Verteidigungsminister und die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe trafen.

Die Unterstützer der Ukraine mobilisierten in Brüssel weitere Militärhilfe für das Land. Deutschland beteiligt sich mit 400 Millionen US-Dollar.

Bei dem NATO-Treffen kündigte US-Verteidigungsminister Hegseth eine Untersuchung zur Truppenpräsenz und Stationierung amerikanischer Streitkräfte an. Europa müsse die Hauptverantwortung für die Verteidigung Europas übernehmen. Den Bündnispartnern warf er Trittbrettfahrerei vor.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.