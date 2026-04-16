Iran-Krieg

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist mit konkreten Angeboten nach Paris. (imago / Political-Moments )

Merz kommentierte die Berichte bei einem Termin mit Journalisten in Berlin nicht. Er betonte, dass die Voraussetzung einer Mission ein zumindest vorläufiger Waffenstillstand sein müsse. Zudem müsse es ein internationales Mandat und die Zustimmung des Bundestags geben. Davon sei man aber insgesamt noch weit entfernt.

Zu den morgigen Gesprächen haben Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer eingeladen. Nach Angaben des französischen Präsidialamtes wird eine multilaterale und rein defensive Mission angestrebt. Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, sobald die Sicherheitsbedingungen dies erlaubten.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.