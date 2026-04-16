Iran-Krieg
Deutschland will Minensuche und Seeaufklärung in der Straße von Hormus anbieten

Bundeskanzler Merz will beim morgigen Treffen in Paris zur Sicherung der Straße von Hormus konkrete Vorschläge für einen deutschen Beitrag machen. Nach Berichten mehrerer Medien ist Deutschland bereit, sich mit Kapazitäten zur Minenräumung und zur Seeaufklärung zu beteiligen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vor einer grauen Wand er schaut ernst.
    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) reist mit konkreten Angeboten nach Paris. (imago / Political-Moments )
    Merz kommentierte die Berichte bei einem Termin mit Journalisten in Berlin nicht. Er betonte, dass die Voraussetzung einer Mission ein zumindest vorläufiger Waffenstillstand sein müsse. Zudem müsse es ein internationales Mandat und die Zustimmung des Bundestags geben. Davon sei man aber insgesamt noch weit entfernt.
    Zu den morgigen Gesprächen haben Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer eingeladen. Nach Angaben des französischen Präsidialamtes wird eine multilaterale und rein defensive Mission angestrebt. Ziel sei es, die freie Schifffahrt durch die Meerenge wiederherzustellen, sobald die Sicherheitsbedingungen dies erlaubten. 
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.