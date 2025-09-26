Der deutsche Botschafter in Indien, Ackermann, wandte sich dazu mehrfach in den Sozialen Medien und im Gespräch mit der Zeitung Times of India an die Menschen in dem mit China bevölkerungsreichsten Land der Erde. Deutschland habe eines der liberalsten Einwanderungsgesetze Europas, erklärte er. Für Hochqualifizierte sei es einfach, ins Land zu kommen. Deutschlands Einwanderungspolitik sei wie ein deutsches Auto verlässlich, modern und berechenbar. Arbeitende Inder verdienten in Deutschland im Durchschnitt mehr als arbeitende Deutsche.
Die Bearbeitungsgebühr für nationale Visa hierzuland beträgt grundsätzlich 75 Euro. Die USA verlangen von Spitzenfachkräften jetzt 100.000 Dollar. Ziel ist es, Firmen zur Einstellung von US-Bürgern zu drängen. Experten warnten vor Innovations- und Produktivitätsverlusten der USA, vor Jobverlagerungen ins Ausland und Nachteilen gerade für kleinere Startups, die sich die Summe nicht leisten können.
Diese Nachricht wurde am 26.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.