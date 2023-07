Scholz in Vilnius

Bundeskanzler Scholz sagte am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius, das stehe, Zitat, "absehbar nicht an". Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet . Demnach will die Bundesregierung bis zum Ende des Krieges im Jemen alle Anträge auf die Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für Saudi-Arabien zurückstellen. Saudi-Arabien war militärisch an dem Konflikt beteiligt. Zuletzt hatte sich die Lage etwas entspannt. So gab es im April Friedensgespräche zwischen Saudi-Arabien und den schiitischen Huthi-Rebellen im Jemen.