In den Zielgruppen Industrie und Mittelstand sowie Energieunternehmen und Startups gebe es bereits Finanzierungen, heißt es in einer Mitteilung. Bundesfinanzminister Klingbeil kündigte an, dass der Deutschlandfonds nun weiter ausgebaut werden solle. Bundeswirtschaftsministerin Reiche fügte hinzu, dass der Staat mit Garantien, Krediten und Beteiligungen gezielt einen Teil des Risikos übernehme.
Der Fonds war im Dezember 2025 gestartet. Die Bundesregierung setzte ihn mit einem Volumen von rund 30 Milliarden Euro aus öffentlichen Mitteln auf. Sie will damit ein Vielfaches an privaten Investitionen anlocken und so auch die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft steigern. Ziel sind zusätzliche Investitionen von 130 Milliarden Euro, die unter anderem in den Ausbau erneuerbarer Energien, Wärme- und Stromnetze sowie in Künstliche Intelligenz fließen sollen.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.