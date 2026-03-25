"Deutschlandfunk Nova entwickelt sich beständig weiter." (Deutschlandfunk Nova)

Nach den heute veröffentlichten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse erreicht das junge Angebot des Deutschlandradios täglich von Montag bis Freitag 225.000 Hörerinnen und Hörer. Bereits bei der letzten Untersuchung im Herbst hatte Deutschlandfunk Nova mit einer Tagesreichweite von 189.000 einen Bestwert erzielt. Deutschlandradio-Intendant Raue erklärte, das Programm entwickele sich beständig weiter. Der neue Rekord zeige, dass das beim jungen Publikum ankomme.

Der Deutschlandfunk liegt erneut auf Platz 6 der meistgehörten Radioprogramme mit täglich mehr als zweieinhalb Millionen Hörerinnen und Hörern. Damit hat der Sender in den vergangenen zehn Jahren bei der Reichweite um etwa eine Million zugelegt . Für Deutschlandfunk Kultur weist die Untersuchung eine Tagesreichweite von über einer halben Million Hörerinnen und Hörer auf. Die Radionutzung insgesamt ging leicht um 0,4 Prozentpunkte zurück.

Deutschlandradio-Programmdirektorin Teichmann sagte, die guten Zahlen zeigten, wie sehr trotz Dauerkrisen und Nachrichtenmüdigkeit weiterhin viele Menschen nach vertrauenswürdigen Informationen, Einordnungen und Perspektivenvielfalt suchten. Der Deutschlandfunk habe ein einzigartiges Profil in der deutschen Radiolandschaft.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.