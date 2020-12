Deutschlandfunk-Produktionen 2020 Schillernde Klangtürme Am Mikrofon: Sylvia Systermans

Musikalisches zum Fest: Neue Deutschlandfunk-Produktionen mit Jazz und Klassik. (picture alliance / dpa / Daniel Kalker)

Viren machen keine Weihnachtsferien. Ein Mittel gegen den Corona-Blues ist vertraute Musik. Die Radiobescherung mit Aufnahmen des Deutschlandfunk liefert funkelnde Klänge zu Heiligabend.

Orgeltöne, die sich zu leuchtenden Klangbergen türmen. Ein Jazztrompeter, der sich von fernen Städten und Landschaften inspirieren ließ. Die prächtigen Choralkantaten eines Thomaskantors und ein Kammerorchester aus Süddeutschland, das dem Vater der amerikanischen Musik, Aaron Copland, seine Reverenz erweist... Diese und weitere CD-Aufnahmen mit Musik von Johann Sebastian Bach bis Florian Ross und Younghi Pagh-Paan entstanden in Kooperation mit dem Deutschlandfunk, viele davon auch im Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln. Die Deutsche Kammerakademie Neuss hat dort Sinfonien von Francois-Joseph Gossec eingespielt und wurde dafür in diesem Jahr mit einem Opus Klassik ausgezeichnet. Zu hören sind die ausgezeichneten Einspielungen in der Radiobescherung an Heiligabend.