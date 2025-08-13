Deutscher Radiopreis 2025
Deutschlandfunk-Programme mit drei Nominierungen

Die Deutschlandfunk-Programme sind beim Deutschen Radiopreis in diesem Jahr mit drei Nominierungen vertreten.

    Das Bild zeigt zwei männliche Journalisten, Korbinian Frenzel (links) und Christopher Weingart (rechts). In der Mitte ein Symbolbild für die Sendung „1001 Nacht“.
    Die Nominierten für den Deutschen Radiopreis: Korbinian Frenzel, Moderator / Die Erzählnacht zu 1001 Nacht / Christopher Weingart, Journalist.
    In der Endauswahl zur "Besten Sendung" steht der Erzählklassiker "1001 Nacht". Korbinian Frenzel von Deutschlandfunk Kultur ist als "Bester Moderator" nominiert, Christopher Weingart vom Deutschlandfunk als "Bester Newcomer".
    Der Deutsche Radiopreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Radiobranche in Deutschland. Die Entscheidung in den verschiedenen Kategorien trifft eine Fachjury beim Grimme-Institut. Die Verleihung findet am 11. September in Hamburg statt.
