Deutscher Radiopreis 2025

In der Endauswahl zur "Besten Sendung" steht der Erzählklassiker "1001 Nacht". Korbinian Frenzel von Deutschlandfunk Kultur ist als "Bester Moderator" nominiert, Christopher Weingart vom Deutschlandfunk als "Bester Newcomer".
Der Deutsche Radiopreis gilt als wichtigste Auszeichnung der Radiobranche in Deutschland. Die Entscheidung in den verschiedenen Kategorien trifft eine Fachjury beim Grimme-Institut. Die Verleihung findet am 11. September in Hamburg statt.
Diese Nachricht wurde am 13.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.