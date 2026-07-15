Radiomarkt
Deutschlandfunk weiter erfolgreichstes Informationsprogramm

Der Deutschlandfunk bleibt das erfolgreichste Informationsprogramm im deutschen Radiomarkt.

    Werbung für die Dlf App
    Dei Deutschlandfunk-Programme werden weiter viel gehört, häufig auch über die Dlf App. (Deutschlandradio)
    Die jüngste Reichweitenstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse ergab knapp 2,25 Millionen tägliche Hörerinnen und Hörer von Montag bis Freitag. Bei Deutschlandfunk Kultur sind es etwa 550.000, beim rein digital verbreiteten Sender Deutschlandfunk Nova knapp 200.000.
    Die Zahlen basieren erstmals seit zehn Jahren auf einem neuen Zensus für die Bevölkerung in Deutschland. Daher sind Vergleiche der Reichweiten mit Ergebnissen der vorhergehenden Befragungen diesmal für den gesamten Radiomarkt schwierig.
    Die Erhebung wird zweimal im Jahr von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse veröffentlicht. Grundlagen sind die Befragung von mehr als 65.000 Personen sowie Studien zur Nutzung von Webradio und Digitalradio.
    Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.