Die jüngste Reichweitenstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse ergab knapp 2,25 Millionen tägliche Hörerinnen und Hörer von Montag bis Freitag. Bei Deutschlandfunk Kultur sind es etwa 550.000, beim rein digital verbreiteten Sender Deutschlandfunk Nova knapp 200.000.
Die Zahlen basieren erstmals seit zehn Jahren auf einem neuen Zensus für die Bevölkerung in Deutschland. Daher sind Vergleiche der Reichweiten mit Ergebnissen der vorhergehenden Befragungen diesmal für den gesamten Radiomarkt schwierig.
Die Erhebung wird zweimal im Jahr von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse veröffentlicht. Grundlagen sind die Befragung von mehr als 65.000 Personen sowie Studien zur Nutzung von Webradio und Digitalradio.
Diese Nachricht wurde am 15.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.