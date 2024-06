Das Funkhaus Köln, auch DLF-Funkhaus genannt - seit 1980 sendet hier der Deutschlandfunk (picture alliance/dpa | Horst Galuschka)

Künftig werden die Programme Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen mehrheitlich digital ausgestrahlt. Die Programme Deutschlandfunk Nova und der Sonderkanal Dokumente und Debatten können ausschließlich per Digitalradio empfangen werden.

Gleichzeitig sollen kleinere UKW-Sender mit geringer Reichweite zum 30. Juni abgeschaltet werden. Das betrifft unter anderem die Verbreitung des Deutschlandfunks an den Standorten Jena in Thüringen, Heilbronn und Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg, Neukloster in Mecklenburg-Vorpommern und Bad Tölz in Bayern. Die UKW-Ausstrahlung von Deutschlandfunk Kultur endet in Jena, Bad Tölz und Heilbronn sowie im hessischen Fulda und im niedersächsischen Nordhorn.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.