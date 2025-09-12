Europameisterschaft

Der deutsche Kapitän Dennis Schröder - hier beim EM-Achtelfinalspiel gegen Portugal (picture alliance / nordphoto GmbH / Trienitz)

Beide Teams spielten bereits in der Vorrunde gegeneinander: Im finnischen Tampere setzte sich Deutschland klar mit 91:61 durch. Während der K.-o.-Runde in Riga steigerten sich die Finnen aber deutlich und besiegten im Achtelfinale Topfavorit Serbien.

Am Mittwoch hatte Deutschland im Viertelfinale Slowenien mit 99:91 besiegt. Das Team um Kapitän Dennis Schröder konnte bei der EM bislang alle sieben Spiele für sich entscheiden und wird bei einigen Beobachtern als Favorit für die Goldmedaille gehandelt.

Im zweiten Halbfinale stehen sich Griechenland und die Türkei gegenüber. Das Endspiel findet dann - ebenso wie das Spiel um Platz drei - am Sonntag statt.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.