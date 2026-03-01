WM-Qualifikation Deutschlands Basketballern gelingt Revanche gegen Kroatien
Nach der knappen Niederlage in Zagreb ist der deutschen Basketball-Nationalmannschaft die Revanche geglückt. Der Welt- und Europameister hat Kroatien in der WM-Qualifikation mit 91:89 (77:77, 41:50) nach Verlängerung geschlagen.
David Krämer traf 63 Sekunden vor Schluss per Dreier zum 77:77, in den fünf Extra-Minuten hatte Deutschland dann die besseren Nerven. Durch den Sieg zog die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes nach Punkten wieder mit den Kroaten gleich (beide 7), steht in der Gruppe E durch die schlechtere Bilanz im direkten Vergleich aber nur auf Platz zwei. Dahinter folgen Israel (6) und Zypern (4).
