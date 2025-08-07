Im Juni sind die deutschen Exporte gestiegen. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wuchsen sie um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,5 Milliarden Euro. Steigende Nachfrage nach deutschen Produkten kam aus den Ländern der Europäischen Union und aus China. Deutschlands Ausfuhren in die USA schrumpften dagegen wegen der Zollpolitik der Vereinigten Staaten den dritten Monat in Folge auf einen Wert von 11,8 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Mai war das ein Rückgang um 2,1 Prozent, im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,4 Prozent.

