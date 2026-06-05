Sieg gegen Norwegen

Die Treffer vor rund 33.400 Zuschauerinnen und Zuschauern in Köln erzielten Debütantin Marie Müller (18. Minute) und Carlotta Wamser (27.)
Durch den Sieg ist Deutschland der Gruppensieg in der Qualifikationsrunde nicht mehr zu nehmen.
Durch den Sieg ist Deutschland der Gruppensieg in der Qualifikationsrunde nicht mehr zu nehmen.
Die WM 2027 findet in Brasilien statt. Es ist erste Frauen-Weltmeisterschaft in Südamerika. Titelverteidiger ist Spanien.
Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.