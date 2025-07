Zum Festival für Roots, Folk und Weltmusik in Rudolstadt kamen zahlreiche Besucher. (picture alliance / dpa / Martin Schutt)

Das Abschlusskonzert findet um 23 Uhr statt. Insgesamt schauten sich tausende Besucher an vier Festivaltagen Konzerte von rund 120 Bands und Künstlern aus mehr als 30 Ländern an. Die Bühnen waren über die ganze Stadt verteilt. Den Länderschwerpunkt bildet in diesem Jahr Mali. Gestern Abend wurde der Weltmusikpreis "Ruth" an den aus Burkina Faso stammenden und in Dresden lebenden Musiker Ezé verliehen. Tanzmeisterin Sigrid Doberenz erhielt einen Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. Die Veranstalter zogen bereits ein positives Zwischenfazit. Auswirkungen durch den rund 30 Kilometer südlicher lodernden Waldbrand habe es nicht gegeben. Der Rauch sei eher in den Süden gezogen.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.