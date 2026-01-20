Im Spiel gegen Spanien

Die Mannschaft von Bundestrainer Gislason gewann ihr entscheidendes letztes Vorrundenspiel gegen Spanien 34:32 und geht als Gruppensieger in die zweite Turnierphase.
Als Hauptrundengegner stehen bereits Weltmeister und Olympiasieger Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich und Norwegen fest. Der vierte Gegner wird Portugal oder Nordmazedonien sein.
Zuvor hatte Österreichs Nationalmannschaft Serbien mit 26:25 besiegt. Das verbesserte die Ausgangslage für das deutsche Team. Dennoch ist
Österreich in der Vorrunde ausgeschieden.
Österreich in der Vorrunde ausgeschieden.
Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.