EM-Qualifikation

Deutschlands Handballer holen Gruppensieg

Deutschlands Handballer haben sich in der EM-Qualifikation den Gruppensieg gesichert. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason holte in der Schweiz dank einer starken Schlussphase noch ein 32:32 und kann damit am letzten Spieltag nicht mehr von der Spitze der Gruppe 7 verdrängt werden.