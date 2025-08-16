Damit bleiben Deutschlands Hockey-Herren mit nunmehr neun Siegen weiterhin EM-Rekordsieger. Vor fast 10.000 Zuschauern im ausverkauften Mönchengladbacher Hockey-Park fiel die Entscheidung für die deutsche Mannschaft zwei Tage nach dem Halbfinalsieg gegen Spanien.
Die Niederländer, die zuvor vier der letzten fünf Europameisterschaften gewinnen konnten, kamen durch Tijmen Reyenga in der 26. Minute zur 1:0-Führung. Justus Weigand glich in Minute 46 zum 1:1 aus.
Im Shootout verwandelte Thies Prinz den entscheidenden Penalty. Für den deutschen Kapitän Mats Grambusch war es nach 14 Jahren im Nationaltrikot das letzte Länderspiel.
