Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, aus Sicherheitsgründen hätten er und weitere Teilnehmer einer Tagung sich dazu entschieden, den Ort zu verlassen. Videoaufnahmen zeigen, wie sie sich eilig entfernen. Aufgebrachte Demonstranten laufen hinter ihnen her, einige rütteln an der Tür eines Fahrzeugs und brechen einen Außenspiegel ab. Studenten der Birzeit-Universität, wo die Tagung stattfand, hatten dazu aufgerufen, den deutschen Repräsentanten zu vertreiben und sich denen entgegenzustellen, die - Zitat - "das Töten unseres Volkes in Gaza erlauben". Von arabischer Seite gibt es häufig den Vorwurf, Deutschland stehe im Nahost-Konflikt zu sehr auf israelischer Seite.

Owcza teilte anschließend mit, friedliche Proteste und Dialog hätten immer ihren Platz. Er bedauere es jedoch, dass ein Treffen von EU-Missionsleitern im Nationalmuseum auf dem Gelände der Universität "ungebührlich" von Protestierenden unterbrochen worden sei.

