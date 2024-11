Rund 13 Millionen Menschen nutzen das Deutschlandticket. (picture alliance / pressefoto_korb / Micha Korb)

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Verlinden sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Bundestag sollte noch in dieser Legislaturperiode eine Ticketgarantie bis 2030 aussprechen. Zugleich regte Verlinden an, das Angebot attraktiver zu gestalten, um so die Einnahmen zu steigern. Zum Beispiel würde eine kostenlose Mitnahme von Kindern unter 16 Jahren für viele Familien den Nutzen des Tickets stark erhöhen. Bislang ist unklar, ob eine Finanzierung über das Jahr 2025 hinaus gelingt.

Rund 13 Millionen Menschen nutzen das Deutschlandticket. Derzeit kostet es in der Regel 49 Euro im Monat, im neuen Jahr sollen es nach einem Beschluss der Länder-Verkehrsminister dann 58 Euro sein.

