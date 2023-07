Sachsen-Anhalt

Deutschlandweit erster AfD-Bürgermeister in Raguhn-Jeßnitz

In der Stadt Raguhn-Jeßnitz in Sachsen Anhalt stellt die AfD künftig erstmals in Deutschland einen hauptamtlichen Bürgermeister. Der AfD-Kandidat Hannes Loth setzte sich in einer Stichwahl gegen den parteilosen Kandidaten Nils Naumann durch.

02.07.2023