Das Plakat zum Globalen Klimastreik am 14.11.2025 (IMAGO / Swaantje Hehmann / IMAGO / Swaantje Hehmann)

Allein in Deutschland sind nach eigenen Angaben Aktionen in mehr als 75 Orten geplant. Demonstriert wird unter anderem in München, Köln, Duisburg, Hannover und Dresden. In Berlin wollen die Klimaaktivisten mit dem leuchtenden Schriftzug "Keep your Promises" - Haltet Eure Versprechen - durch das Regierungsviertel ziehen. "Fridays for Future" wirft der Bundesregierung vor, beim Klimaschutz zu versagen. Auch in anderen Ländern gibt es entsprechende Veranstaltungen, beispielsweise in Spanien und auf den Philippinen.

Im brasilianischen Belem findet derzeit die 30. UNO-Weltklimakonferenz statt.

