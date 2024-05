Der Eingang zur Buchmesse Salone Internazionale del Libro in Turin. (Christoph Sator / dpa / Christoph Sator)

Zu den eingeladenen Schriftstellern gehören der Träger des Georg-Büchner-Preises 2019, Lukas Bärfuss ("Hagard", "Hundert Tage"), sowie zum 100. Todestag von Franz Kafka dessen Biograf Reiner Stach.

Gemeinsamer Auftritt von Salman Rushdie und Roberto Saviano

Mit besonderem Interesse wird ein gemeinsamer Auftritt der Bestseller-Autoren Salman Rushdie und Roberto Saviano erwartet, die wegen ihrer Bücher beide seit Jahren unter Polizeischutz stehen. Gegen den aus Indien stammenden Rushdie gibt es wegen des Romans "Die satanischen Verse" schon seit 1989 aus dem Iran einen Aufruf zur Ermordung. Der Italiener Saviano gilt wegen seiner Enthüllungen über die Geschäfte der Mafia als bedroht. Weiterer Ehrengast ist der türkische Nobelpreisträger Orhan Pamuk. Aus den USA sind die Bestseller-Autoren Elizabeth Strout und Don Winslow angreist.

Neben den Buchmessen in Frankfurt/Main und Leipzig gehört die Veranstaltung in Turin zu den wichtigsten Literaturmessen in Europa. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie mit mehr als 215.000 Besuchern einen Rekord.

Diese Nachricht wurde am 09.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.