Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2021. 2029 möchte der DFB die EM der Frauen in Deutschland ausrichten. (www.imago-images.de)

Bundesinnenministerin Faeser betonte in einer Mitteilung, die Bundesregierung unterstütze die Bewerbung. Deutschland sei eine starke Sportnation und ein guter Gastgeber für Millionen Fans aus ganz Europa. Das habe sich gerade erst bei der Fußball-EM der Männer in diesem Sommer gezeigt.

Die Fußballeuropameisterschaft der Frauen fand schon 1989 und 2001 in Deutschland statt. Mit einer Bewerbung für die Frauen-Weltmeisterschaft 2027 war der DFB an Brasilien gescheitert. Die EM 2029 wollen auch Portugal sowie Dänemark und Schweden gemeinsam ausrichten. Die Interessenerklärung muss bis zum kommenden Dienstag an die Europäische Fußball-Union übermittelt werden. Im Dezember will das UEFA-Exekutivkomitee die EM vergeben.

