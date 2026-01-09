Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wohnt während der Weltmeisterschaft in den USA in dem herrschaftlichen Anwesen im US-Bundesstaat North Carolina. (- / Wake Forest Athletics / DFB / dpa / -)

"Wir finden hier tolle Bedingungen vor, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb des grünen Rasens", sagte Bundestrainer Nagelsmann. DFB-Geschäftsführer Rettig sprach von "unserem Wunschszenario" und dem "idealen Teamquartier", das die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier schaffe.

Aus Trainersicht das Allerwichtigste sei die Nähe zu den Plätzen, betonte Nagelsmann. Gleich drei stehen am W. Dennie Spry Soccer Stadium bereit, alle seien in einem sehr, sehr guten Zustand. Das sei ein entscheidender Faktor. Zumal die Reisezeiten zu den Spielorten aufgrund der großen Entfernungen vor Ort erheblich sind.

Das luxuriöse Teamhotel, erbaut im neo-normannischen, burgähnlichen Stil, bietet 85 Räume in fünf Häusern und rund um die Uhr Butler-Service.

Die Nationalmannschaft wird am 2. Juni von Frankfurt aus nach Chicago reisen. Dort steigt am 6. Juni die Generalprobe gegen Co-Gastgeber USA. Der WM-Auftakt in Gruppe E findet am 14. Juni in Houston gegen Neuling Curacao statt. Weitere Vorrundengegner sind am 20. Juni in Toronto die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) und am 25. Juni in East Rutherford Ecuador.

